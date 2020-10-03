شرطة الاحتلال تقمع تظاهرات تطالب باستقالة نتنياهو

قمعت شرطة الاحتلال "الإسرائيلية"، اليوم السبت، تظاهرات خرجت في عدة مدن ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تطالب باستقالته.

وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن عشرات آلاف "الإسرائيليين" تظاهروا في مواقع عدة، للمطالبة باستقالة نتنياهو وحكومته.

وأفادت أن الشرطة اعتقلت 13 متظاهرا على الأقل في مدينتي تل أبيب وكفار سابا.

وأشارت الصحيفة إلى أن قوات الشرطة اعتدت على متظاهرة في تل أبيب.

وفي حيفا، أطلق مناصرون لنتنياهو ألعابا نارية باتجاه المتظاهرين ضد نتنياهو.

من جانبها، ذكرت قناة (12) الخاصة، أن المحتجين حرصوا على التظاهر ضمن مسافة كيلومتر واحد من أماكن سكنهم، ووفقا للقيود التي فرضتها الحكومة ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا.

ولم يصل المتظاهرون مقر إقامة نتنياهو، بسبب القيود المفروضة على التظاهرات، وفق القناة.

ومنذ أشهر، يتظاهر أسبوعيا آلاف "الإسرائيليين"، ضد نتنياهو وحكومته، في إطار ما وصفوه بـ "سوء إدارة أزمة كورونا".