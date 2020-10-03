صحة غزة تعلن إنهاء 697 مستضاف من العائدين عبر معبر رفح 

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، إنهاء الحجر الصحي لـ697 مستضاف من العائدين مؤخرا عبر معبر رفح البري.

وأوضحت الصحة، أنها أنهت المستضيفين، بعد اجراء فحص PCR والاطمئنان على صحتهم.

وسجلت وزارة غزة اليوم السبت، اصابة 114 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الاصابات النشطة في القطاع إلى 1416 اصابة.

وأوضحت الوزارة وفقًا لبيان لها أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1784 عينة جديدة سجلت من خلالها ( 114 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة في بيانها أن عدد المتعافين من الفيروس وصلت إلى 95 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

يُشار إلى أن اجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا منذ مارس الماضي 3298 اصابة منها، 1416 حالات نشطة، وتعاف 1860 حالة، فيما بلغت اعداد الوفيات 22 حالة وفاة.