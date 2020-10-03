ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

لم تسجل حالات وفيات

37 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين صفوف الجالية الفلسطينية   

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 21:31 - 03 أكتوبر 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

سجلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين صفوف الجالية حول العالم.

وأوضحت الخارجية، أن عدد اجمالي الإصابات بالفيروس بين صفوف الجالية إلى 6228 إصابة و261 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن 36 إصابة في صفوف الجالية في ولايات واشنطن، ودالاس، واوهاي، وميتشغن، ونيوجرس، ما يرفع عدد الإصابات في صفوف الجالية الى 3792 إصابة.

وأكدت الخارجية، أنها لم تسجل أي حالة وفاة لليوم الثالث على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 78 حالة.

وأفادت بتسجيل إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجالية في تركيا، ليرفع عدد الاصابات الى 32 إصابة في صفوف جالية في تركيا.

الأكثر مشاهدة

متعلقات