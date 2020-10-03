37 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين صفوف الجالية الفلسطينية   

سجلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين صفوف الجالية حول العالم.

وأوضحت الخارجية، أن عدد اجمالي الإصابات بالفيروس بين صفوف الجالية إلى 6228 إصابة و261 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن 36 إصابة في صفوف الجالية في ولايات واشنطن، ودالاس، واوهاي، وميتشغن، ونيوجرس، ما يرفع عدد الإصابات في صفوف الجالية الى 3792 إصابة.

وأكدت الخارجية، أنها لم تسجل أي حالة وفاة لليوم الثالث على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 78 حالة.

وأفادت بتسجيل إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجالية في تركيا، ليرفع عدد الاصابات الى 32 إصابة في صفوف جالية في تركيا.