4 إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال في قلقيلية

أصيب أربعة مواطنين فلسطينيين، مساء اليوم السبت، في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية مسيرة "كفر قدوم" الأسبوعية في محافظة قلقيلية شمال الضفة المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بإصابة أربعة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات حالات الاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان.

وينظم الشبان الفلسطينيين وأهالي قرية "كفر قدوم" منذُ أشهر مسيرة أسبوعية رفضًا لإقامة الوحدات الاستيطانية على أراضي الضفة المحتلة، فيما تقمع قوات الاحتلال المتظاهرين بقوة السلاح.