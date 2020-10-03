مسؤول "إسرائيلي" : نتعرض لتهديدات وهجمات إلكترونية في كل لحظة

كشفت قناة عبرية النقاب، اليوم السبت، عن تعرض "إسرائيل" لتهديدات وهجمات إلكترونية باستمرار، بل وفي كل لحظة.

ونقلت القناة العبرية الـ"13"، اليوم السبت، عن رئيس شعبة الدفاع في النظام السيبراني "الإسرائيلي"، رفائيل فرانكو، أنه في كل لحظة هناك تهديدات ومحاولات هجومية ضد الفضاء الإلكتروني "الإسرائيلي"، وضد جميع القطاعات.

وأكد فرانكو أن "إسرائيل" تعيش في فوضى إجرامية كاملة، إذ يمكن لعدد معين من الناس يملكون الكهرباء والوصول إلى الإنترنت، أن يتسببوا في وقوع أضرار كبيرة لإسرائيل.

واستطرد المسؤول ""الإسرائيلي أن المئات من العاملين في وحدته السيبرانية ينشطون على مدار الـ 24 ساعة يوميا لرصد المحاولات الهجومية في محاولة لمنعها، وهي محاولات هجومية وإرهابية وتجسسية وكذلك لعمليات طلب الفدية وابتزاز الآخرين.

ويشار إلى أن العشرات من المواقع "الإسرائيلية" قد تعرضت، في الحادي والعشرين من شهر مايو/آيار الماضي، لهجوم إلكتروني واسع النطاق، غير أنه لم تسجل أضرار في البنية التحتية في "إسرائيل".