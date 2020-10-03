وفاة 46 حالة وفاة في (إسرائيل) بسبب "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أنها سجلت 46 حالة وفاة في (إسرائيل) متأثرين بإصابتهم بفيروس "كورونا"، خلال 24 ساعة الماضية.

وأفاد موقع "مفزاك درومي" العبري، بأن عدد الإصابات بالفيروس في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي بلغ 1237 إصابة، بينهم إصابتين بحالة الخطر، وأن 12700 جندي يخضعون داخل العزل الصحي.

والجمعة، أعلنت الصحة الإسرائيلية تسجيل 11 وفاة و5430 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت أن عدد الوفيات في (إسرائيل) ارتفع إلى 1633 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات إلى 258920، بينما بلغ العدد الكلي للمتعافين 185122 حالة.