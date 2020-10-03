 تشيلسي يتجاوز كريستال بالاس برباعية بيضاء

حقق تشيلسي فوزًا كبيرًا على مضيفه كريستال بالاس بأربعة أهداف دون مُقابل، اليوم السبت، في مباراة لحساب الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح تشيلسي باب التسجيل في الدقيقة 50 عن طريق بينجامين تشايلويل، ثم أضاف المدافع الفرنسي كورت زوما هدف ثان من رأسية متقنة عند الدقيقة 66.

وتسببت الأخطاء الدفاعية لفريق كريستال بالاس في حصول أصحاب الأرض على ركلتي جزاء في الدقيقتين 78 و82، ترجمها متوسط الميدان الإيطالي جورجينيو إلى هدفين، مانحًا تشيلسي فوزه الثاني هذا الموسم.

وبهذا، رفع تشيلسي رصيده للنقطة 7 في المركز الرابع مؤقتًا، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 6 نقاط وتراجع للمركز السابع.