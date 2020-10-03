قوات الاحتلال تنقل الصحفي طارق أبو زيد إلى مركز التحقيق

نقلت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الصحفي طارق أبو زيد من نابلس للتحقيق في مركز تحقيق "بتاح تكفا" بعد اعتقاله يوم الخميس الماضي.

وأفادت زوجة أبو زيد بأن مخابرات الاحتلال حولته للتحقيق في مركز "بتاح تكفا"، وفقاً لما أفادها به المحامي.

وأوضحت الزوجة نقلاً عن المحامي، أن الاحتلال سيعقد جلسة محاكمة للصحفي طارق، في محكمة "سالم" شمال الضفة المحتلة، يوم غد الأحد.

وصادرت قوات الاحتلال عدداً من الأجهزة الالكترونية والحواسيب، خلال تفتيشها للمنزل الصحفي أبو زيد، الكائن في مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، قبل اعتقاله.

وتعرض الصحفي أبو زيد للاعتقال عدة مرات سابقاً، من قبل قوات الاحتلال والأجهزة الأمنية في الضفة.

وقالت زوجته: "الاعتقالات المستمرة التي يتعرض لها، تركت أثاراً سلبية كبيرة على حياتنا، وأصبح طارق دائم القلق ولا ينام إلا بساعة متأخرة من الليل، بعد أن تعرض منزلنا للاقتحام عدة مرات سابقاً".

بدورهم أطلق عدد من الصحفيين حملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، مساندة للزميل طارق أبو زيد وللمطالبة بالإفراج عنه.

ودعت دعم الصحفيين، جميع المؤسسات الدولية بضرورة التدخل العاجل للضغط على الاحتلال من أجل الأفراج عن الصحفيين وتوفير الحماية للصحفيين الذين يعملون في الميدان.