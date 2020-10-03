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حماس تكلف لجنة برئاسة العاروري لمتابعة الحوار مع فتح والفصائل

  • فلسطين اليوم - متابعة
  • 19:04 - 03 أكتوبر 2020
صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
تقارير
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كلفت قيادة حركة "حماس" اليوم السبت، لجنة من المكتب السياسي برئاسة نائب رئيسها صالح العاروري لمتابعة الحوار مع حركة فتح وجميع الفصائل الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان نشرته "حماس" في ختام اجتماعاتها الخاصة المتعلقة بتطورات الحالة الوطنية بعد الاجتماع المهم الذي عقده الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية بتاريخ 3/9/2020 في رام الله وبيروت،  والحوار الثنائي الذي عقدته مع فتح في إسطنبول الشهر المنصرم.

وأوضحت الحركة أن اللجنة برئاسة العاروري مكونة من ستة من أعضاء اللجنة التنفيذية من حماس ممثلين عن مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة وخارج فلسطين المحتلة.

 

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