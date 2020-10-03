مسؤولون في حملة ترامب: الوضع الصحي للرئيس خطير

أعلن مسؤولون في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أنه "يعاني من مشاكل تنفسية إثر إصابته بفيروس كورونا".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن أحد مستشاري حملة ترامب الانتخابية قوله إن "وضع ترامب الصحي خطير ومثير للقلق".

وأضاف المستشار أن "ترامب يعاني من حالة تعب وإرهاق، بالإضافة إلى بعض المشاكل التنفسية".

وبهذا الخصوص، قال مصدر آخر مطلع إن "مسؤولي البيت الأبيض لديهم مخاوف جدية بشأن صحة ترامب"، بحسب "سي إن إن".

فيما قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لـ "سي إن إن" إن "ترامب على ما يرام في الوقت الحالي، لكننا نخشى من أن الأمور يمكن أن تتغير بسرعة".

وفي السياق نفسه، قال مصدر ثالث إن "حالة الرئيس الأمريكي أسوأ من حالة السيدة الأولى ميلانيا ترامب"، بحسب الشبكة ذاتها.

وفي وقت سابق اليوم، قال طبيب البيت الأبيض شون كونلي إن ترامب "بخير"، وبدأ في تناول الدواء المضاد للفيروسات "ريمديسيفير".

جاء ذلك في بيان بعد ساعات من دخول ترامب مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني، في ولاية ميريلاند قرب العاصمة واشنطن.