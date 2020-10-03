دورتموند يستعيد توازنه برباعية في مرمى فرايبورغ

حقق بوروسيا دورتموند فوزا مستحقا على حساب ضيفه فرايبورغ بأربعة أهداف نظيفة، السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

ووضع الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند فريقه دورتموند في المقدمة بهدف أول أحرزه عند الدقيقة 31، أنهى به أحداث شوط المباراة الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، عزز إيمري تشان تقدم دورتموند بهدف ثان في الدقيقة 47، قبل أن يعود هالاند ويسجل الهدف الثالث لفريقه والثاني له مع حلول الدقيقة 66.

وفي الوقت المحتسب بدل ضائع من زمن المباراة الرسمي، اختتم المدافع فيليكس باسلاك رباعية دورتموند، الفريق الذي استعاد توازنه بعد خسارته كأس السوبر الألماني قبل أيام قليلة أمام بايرن ميونخ بثلاثة أهداف لهدفين.

وبهذا، رفع دورتموند رصيده للنقطة 6 في المركز الرابع مؤقتا، فيما تجمد رصيد فرايبورغ عند 4 نقاط وتراجع للمركز الحادي عشر.

وفي بقية النتائج، تغلب فيردر بريمن على أرمينيا بيليفيلد بهدف دون رد، وانتصر بوروسيا مونشنغلادباخ خارج قواعده على كولن بثلاثة أهداف لهدف.

وعقب فوزه الكبير في الجولة السابقة على بايرن ميونخ، تلقى هوفنهايم خسارة مفاجئة وسقط بهدفين لهدف أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت، في حين انتهى لقاء شتوتجارت وباير ليفركوزن بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.