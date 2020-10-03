مصر: مقتل 17 مجرما وضبط 118 آخرين خلال شهر

استهدف قطاع الأمن العام في مصر البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، ومنطقة "السحر والجمال" بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية.

وتم ضبط وفحص 11116 عنصرا إجراميا على مستوى الجمهورية خلال شهر.

وفى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت الجهود عن مصرع (17) عنصرا إجراميا منهم عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات.

وضبط (118) عنصرا إجرامىا بنطاق مديريات أمن (القاهرة- الجيزة- القليوبية – البحيرة- المنوفية– الغربية- الدقهلية- الشرقية – الإسماعيلية- السويس- بنى سويف- أسيوط– سوهاج- الأقصر- أسوان) بإجمالي مضبوطات (95) قطعة سلاح.

كما تم ضبط كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكذا ضبط (10290 كيلوغراما من مخدر الهيروين، و7900 كيلوغرام لمخدر الحشيش، و636 كيلوغراما من مخدر البانجو، و10 كيلوغرامات من مخدر الإستروكس، وكيلوغراما واحدا من مخدر الشابو، و305 غرامات من مخدر الأفيون، و16300 قرص مخدر.

جدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم، ومحكوم عليهم في العديد من القضايا أبرزها "قتل- شروع فى قتل- سرقة بالإكراه- سرقة متنوعة- حريق- إضرام نيران- إتلاف- خطف- سلاح نارى- سلاح أبيض- مخدرات- إحراز ذخيرة- إستعراض قوة- عاهة مستديمة- مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية- ضرب- إكراه على توقيع- تهديد".

كما أن البعض منهم محكوم عليهم (مؤبد– 42 سنة– 40 سنة– 10 سنوات).