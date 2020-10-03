"إنجاز فلسطين" تعلن نتائج الفائزين في برنامج ومسابقة الشركة الطلابية

أعلنت مؤسسة إنجاز فلسطين نتائج الفائزين في برنامج ومسابقة الشركة الطلابية، لفئتي المدارس والجامعات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك عبر تقنية زووم.

وأعلنت المؤسسة في بيان لها، عن تتويج شركة "Be friends" من مدرسة بديا الثانوية كأفضل شركة طلابية لفئة المدارس، وشركة أثر للتعقيم والوقاية من جامعة بوليتكنيك فلسطين كأفضل شركة طلابية لفئة الجامعات لعام 2020.

وحازت شركة "تياركم" من مدرسة طلائع الأمل بجائزة أفضل منتج، وشركة "Be friends" من مدرسة بديا بجائزة أفضل مسؤولية مجتمعية، وشركة أفق للتعليم المساند من مدرسة وداد ناصر الدين بجائزة أفضل تغطية إعلامية.

وعن فئة الجامعات، حازت شركة أثر للتعقيم من جامعة بوليتكنيك فلسطين بجائزة أفضل منتج، وشركة "Greent" من جامعة فلسطين التقنية بجائزة أفضل مسؤولية مجتمعية، وشركة "Hiring Index" من جامعة بيرزيت بجائزة أفضل تغطية إعلامية.

وشارك في المسابقة التي تنفذ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، 8 شركات طلابية، 4 من فئة المدارس، و4 من فئة الجامعات لأول مرة في فلسطين.

وقدمت الشركات المشاركة عروضا خاصة عن شركاتهم أمام لجنة تحكيم متخصصة في مجالات الأعمال والإدارة والمحاسبة، وأشرف على تدريب الطلبة نخبة من الخبراء والمستشارين من شركات القطاع الخاص.

وستمثل الشركتان الفائزتان فلسطين في المسابقة الإقليمية على مستوى الوطن العربي، والتي ستُعقد مطلع كانون الأول/ ديسمبر عبر منصة زووم، بمشاركة 13 دولة عربية.

وقالت المدير العام لمؤسسة إنجاز فلسطين رانيا قطينة، إن الشركات الطلابية المشاركة من مدارس وجامعات الوطن، كانت لهم منتجات مبتكرة تنافس على أفضل شركة طلابية لعام 2020، مضيفة انه تم إشراك عدد من جامعات الوطن لهذا العام، ليكونوا جزءا من البرنامج والمسابقة.

وأضافت ان انجاز فلسطين على ثقة بقدرات الطلبة، الذين أبدعوا بالابتكارات التي قدموها خلال مسابقة الشركة الطلابية، مثمنة دور المتطوعين من الشركات الوطنية الذين عملوا مع الطلبة.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة عماد الهندي إن هذا العام شهد ابتكارات خلاقة، رغم التحديات الكبيرة التي واجهتهم، لكنهم صنعوا فرصا لإتمام العمل على أكمل وجه.

وأضاف، "انجاز فلسطين وبرنامج الشركة الطلابية منصة لتلاقي العقول، وتوظيفا لطاقات الشباب وتوجيههم الى الطريق الصحيح نحو الريادة وعالم الأعمال، داعيا الطلبة إلى الاستمرار بالعمل لأنهم الرهان الحقيقي، والمرحلة المقبلة تتطلب مساهمة وعمل أكبر.

من جهته، ثمن وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس ما قام به الطلبة الفائزون، ومشاريعهم الناجحة التي تمثل الابداع الفلسطيني في ظل الأزمات القائمة بمختلف أنواعها، حيث يأتي التعاون مع إنجاز وكافة الشركاء المحليين نحو تحقيق رؤية التعلم العالي وصولا إلى تعليم متميز عالميا يواكب التطور العالمي وينعكس تطوره على دولة فلسطين.

وأشار إلى توجه الحكومة نحو تطوير برامج التعليم، والتعليم العالي نحو الريادة في الأعمال، وانسجاما مع رؤية الحكومة نحو تمكين الشباب في كافة المهارات، وإتاحة الفرص اللازمة في إشراكهم بتطوير المجتمع اجتماعيا واقتصاديا، والاستثمار في الطاقات الشابة لتمكينها من المبادرة في اقتراح الأفكار التطبيقية الابداعية ليكون العنصر الشباب رائد الانتاج الاقتصادي في المجتمع الفلسطيني.

من جانبه، شدد الرئيس التنفيذي لشركة أوريدو فلسطين ضرغام مرعي على أن الطالب الفلسطيني أهم رأس مال لهذه البلد، خاصة أنه لا توجد موارد كثيرة في فلسطين، والمورد الرئيس الوحيد لنا هو الإنسان، وبناء الانسان يبدأ من المدرسة.

من ناحيته، أشار رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال نبيل قسيس إنه تم تطوير مسابقة الشركة الطلابية ونقلها للجامعات لأول مرة، بهدف تعزيز الروح لديهم خاصة الذين شارفوا على التخرج ودخول سوق العمل، عبر وضعهم بنموذج حي لتوجهاتهم العملية والمستقبلية.

ولفت قسيس إلى أن الهيئة ساهمت ببناء قدرة الفرق الطلابية المشاركة، ورفدها بالمهارات الرئيسية اللازمة لتأسيس الأعمال وتعريفها بآليات التمويل، وبناء هياكل رأس المال، وتطوير دراسات الجدوى اللازمة.

وفي نهاية الحفل كرمت إنجاز فلسطين لجنة التحكيم، والشركات الراعية، والمتطوعين وممثلي المدارس والجامعات.