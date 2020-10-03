ريال مدريد يخفق في ايجاد حل لصفقة زيدان الفاشلة... ماذا بعد؟!

تراجع فريقا ريال مدريد وميلان عن اتمام صفقة انتقال الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم النادي الملكي، إلى صفوف "الروسونيري"، خلال الموسم الحالي.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ميلان تخلى عن فكرة التعاقد مع يوفيتش، بعد أن كان قريبا جدا من ضمه على سبيل الإعارة هذا الصيف، وقرر خوض الموسم الحالي بنجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فقط في خط الهجوم.

وأشار إلى أن ريال مدريد اتخذ مؤخرا موقفا مشابها، بعد أن سحب يوفيتش من الميركاتو، عقب التخلي عن بورخا مايورال لصالح روما.

يذكر أن يوفيتش انتقل من آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى ريال مدريد خلال الصيف الماضي، مقابل مبلغ كبير بلغ 60 مليون يورو، لكنه أخفق في اثبات جدارته وخيب الآمال التي عقدها عليه المدير الفني، الفرنسي زين الدين زيدان.