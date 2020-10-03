دعودية الجهاد تشدد على إجراءات الوقاية عند الصلاة في المساجد

حثت اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الاسلامي، المواطنين والمصلين على وجوب الاستمرار باتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة من وباء كورونا، لأن خطره الشديد لا زال قائماً من حولنا ولم ينتهي بعد وأعداد المصابين به في تزايد، مشيرة إلى أن أن كل من يتهاون أو يستهتر بعدم الالتزام بوسائل الوقاية والسلامة آثم.

ونوهت اللجنة الدعوية في بيان صحفي، اليوم السبت، إلى إحضار سجاد الصلاة، ولبس الكمامة، وتعقيم وغسل اليدين وعدم المصافحة، وتجنيب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والنساء ومرضى الجهاز التنفسي، والأطفال دون سن التكليف، وفتح نوافذ المساجد، والتباعد وتجنب الزحام عند المداخل، وعدم تشغيل المراوح، وإغلاق المتوضئ ودورات المياه، والمغادرة فور انتهاء الصلاة وتعليق الاحتفالات والتجمعات وحلق التدريس والتحفيظ، وغيرها من الإجراءات الأخرى.

واشار إلى أن الإخوة في قسم الوعظ والإرشاد؛ بصدد إعداد جدول الخطابة ونشره على المجموعات، وتوزيع الخطباء على المساجد القريبة من سكناهم، وتذكيرهم بالالتزام بمعايير وضوابط الوقاية والسلامة من الوباء ورفع معنوياتهم وحثهم على الصبر والثبات عند الشدائد والمحن.

ودعت اللجنة الدعوية، الأئمة عدم الإطالة في جميع الصلوات والاكتفاء بقصار السور والمغادرة فور انتهاء الصلوات المفروضة، والتأكيد على المصلين خاصة كبار السن والمرضى والأطفال بأن الرخصة والصلاة في البيوت لا زالت قائمة والأخذ بها واجب، بما أن خطر الوباء وانتشار الفايروس لا زال مستمراً.

كما دعت أذنة وخدمة المساجد لضبط وتنفيذ التعليمات والإرشادات ومتابعتها والقيام بحملة تنظيف وتعقيم كاملة للمساجد المقرر فتحها، وتهيئتها لاستقبال المصلين، وتوفير المعقمات والمطهرات على مداخل وأبواب المساجد ومتابعة الالتزام بالتعليمات والإرشادات أولاً بأول.

وشددت على ضرورة متابعة التعليمات والبيانات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة والمعنية ونشرها وتعميمها في لحظتها لتعم الفائدة والمنفعة على جميع أبناء شعبنا.

وأوضحت، ان فتح المساجد تدريجياً لصلاة الجمعة والجماعة، مرهون بمدى التزام المصلين بتوجيهات وإجراءات الوقاية والسلامة من جهة، ومدى سرعة وخطورة انتشار الوباء وظهور إصابات جديدة.