القائد النخالة ينعى رفيق درب النضال المرحوم توفيق جودة

توفي اليوم المناضل توفيق جودة "أبو محمد" في مكان إقامته بجمهورية مصر العربية بعد معاناة طويلة مع المرض. عن عمر يناهز الـ ( 65 عاماً).

وقد وجه الأخ القائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين رسالة عزاء ومواساة لأسرة وأبناء الفقيد العزيز، أعرب فيها عن بالغ الحزن والمرارة لفراق أخ مناضل وصديق عزيز عاش حاملاً هموم وطنه وشعبه.

وقال القائد النخالة ناعياً رفيق دربه إن لحظات الفراق قاسية وصعبة على النفس، فالأخ العزيز أبو محمد كان قريباً من القلب وتقاسمنا معاً هموماً ومعاناة مشتركة، وكان يمثل قيم الأخوة والمودة الأصيلة في رحلة العمر التي حملت كثيراً من الأحزان وقليلاً من الفرح، لم يفارقنا الأمل خلال تلك المحطات التي عشناها مع إخواننا ورفاق دربنا.."، مشيراً إلى أن ذكرى الراحل العزيز لن تفارقنا أبداً".