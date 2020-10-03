عشرات الإصابات بفيروس كورونا في جنين واغلاق مدرستين في طولكرم

أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة خلال الساعات ال24 الماضية.



وأكد الرجون أنه تم تسجيل 21 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 290 حالة جميعها في الحجر المنزلي باستثناء 12 حالة تخضع للعلاج والمراقبة في قسم العزل في مستشفى الشهيد خليل سليمان.



كما استقر عدد الوفيات في المحافظة عند 8 منذ بدء الجائحة.

في السياق، أصدرت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، قراراً بإغلاق مدرسة الذكور تزامناً مع إغلاق وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين لمدرسة الإناث، مدة 48 ساعة، عقب اكتشاف إصابات بفيروس كورونا.

وقال مدير اللجنة طه إيراني في تصريح صحفي ‫"في ظل ازدياد عدد الإصابات بكورونا في مخيم نور شمس، ووجود عدد من الإصابات في مدرسة الإناث، قررت لجنة الطوارئ في المخيم، التي تضم اللجنة الشعبية، ومؤسساته إغلاق مدرسة الذكور احترازيا، وذلك حسب البروتوكول الصحي المعمول به، من أجل إجراء عملية التعقيم في المدرستين، وحصر دائرة المخالطين.

وأضاف، أن عدد الإصابات بلغت حتى اليوم في المخيم (13) إصابة، فيما وصل عدد الإصابات خلال الثلاثة أيام الماضية إلى أكثر من (50) إصابة.