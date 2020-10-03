الوادية يعزي الكويت بوفاة أميرها رجل الإنسانية

تقدم سفير السلام الدولي في الامم المتحدة ورجل الأعمال الفلسطيني تامر الوادية بالتعازي الحارة من دولة الكويت الشقيقة، بوفاة رئيسها الأمير صباح الاحمد الصباح صباح أمس الأربعاء
وقال الوادية في تصريح صحفي، بأن الامير صباح، كان مثالاً لرئيس خلفه بلد يعملون على قلب رجل واحد من أجل خدمة الانسانية، وملاحقة الفقر وخلق التسوية الاجتماعية والمعيشية لكل المسلمين في كافة أماكن تواجدهم دون تمييز
وثمن الوادية دور الكويت في دورها بخدمة القضية الفلسطينية، وتعزيز دور العمل الإنساني؛ من خلال تعليمات مباشرة وفورية من فخامة الأمير المرحوم صباح الصباح، والمشهود له بعمله وقوته في دعم المساكين ودعم المسلمين .
يذكر بأن الكويت عملت منذ سنوات طويلة على دعم القضية الفلسطينية، ودعم جهود الفلسطينيين لتقرير مصيرهم حتى الاستقرار