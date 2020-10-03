الوادية يعزي الكويت بوفاة أميرها رجل الإنسانية

تقدم سفير السلام الدولي في الامم المتحدة ورجل الأعمال الفلسطيني تامر الوادية بالتعازي الحارة من دولة الكويت الشقيقة، بوفاة رئيسها الأمير صباح الاحمد الصباح صباح أمس الأربعاء

وقال الوادية في تصريح صحفي، بأن الامير صباح، كان مثالاً لرئيس خلفه بلد يعملون على قلب رجل واحد من أجل خدمة الانسانية، وملاحقة الفقر وخلق التسوية الاجتماعية والمعيشية لكل المسلمين في كافة أماكن تواجدهم دون تمييز

وثمن الوادية دور الكويت في دورها بخدمة القضية الفلسطينية، وتعزيز دور العمل الإنساني؛ من خلال تعليمات مباشرة وفورية من فخامة الأمير المرحوم صباح الصباح، والمشهود له بعمله وقوته في دعم المساكين ودعم المسلمين .

يذكر بأن الكويت عملت منذ سنوات طويلة على دعم القضية الفلسطينية، ودعم جهود الفلسطينيين لتقرير مصيرهم حتى الاستقرار