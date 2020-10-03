إغلاق مدرستين في طولكرم عقب اكتشاف حالات كورونا

أعلنت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، اغلاق مدرسة الذكور تزامنا مع اغلاق وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين لمدرسة الاناث، مدة 48 ساعة، عقب اكتشاف اصابات بفيروس كورونا.

وقال مدير اللجنة طه إيراني، ‫"في ظل ازدياد عدد الاصابات بكورونا في مخيم نور شمس، ووجود عدد من الإصابات في مدرسة الإناث، قررت لجنة الطوارئ في المخيم، التي تضم اللجنة الشعبية، وتنظيم حركة "فتح"، ومؤسساته اغلاق مدرسة الذكور احترازيا، وذلك حسب البروتوكول الصحي المعمول به، من أجل اجراء عملية التعقيم في المدرستين، وحصر دائرة المخالطين.

وأضاف، ان عدد الاصابات بلغت حتى اليوم في المخيم (13) اصابة، فيما وصل عدد الاصابات خلال الثلاثة أيام الماضية الى اكثر من (50) اصابة.