توضيح للمواطنين المسجلين للسفر الى السعودية

نشرت وزارة الخارجية والمغتربين، توضيحا للمواطنين المسجلين لديها، والراغبين بالسفر الى المملكة العربية السعودية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إن المواطنين من حملة جوازات السفر الأردنية، سواء الدائمة أو المؤقتة، والتي بقي على صلاحيتها أقل من ستة أشهر يستطيعون السفر، في حال كانوا يملكون الإقامات والأوراق الثبوتية اللازمة، التي تمكنهم من دخول الأراضي السعودية.

وأضافت ان المواطنين من حملة الجوازات الأردنية الدائمة منتهية صلاحية، وبرقم وطني أردني، او بقي على انتهاء مدة صلاحيتها أقل من ستة أشهر، يستطيعون تجديدها في المطار قبل السفر.

وتابعت ان حملة الجوازات الأردنية المؤقتة منتهية صلاحية بالكامل لا يستطيعون تجديدها، ولا يستطيعون السفر على متن رحلة يوم الخميس المقبل.

وأكدت الخارجية أن المواطنين الراغبين في السفر إلى السعودية، ولكنهم مضطرون لدخول الأراضي الأردنية لفترة من الزمن لإنهاء معاملاتهم، تنطبق عليهم الترتيبات والبروتوكولات الأردنية التي تسري على أي مواطن يرغب في دخول الأراضي الأردنية.