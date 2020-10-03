مقتل 13 شخص بانفجار سيارة مفخخة بافغانستان

قتل 13 شخصا في انفجار سيارة مفخخة بولاية ننغرهار شرقي أفغانستان أثناء محاولة مسلحين اقتحام مبنى حكومي، حسبما ذكر مسؤول محلي اليوم السبت.

وقال عطاء الله خوغياني، المتحدث باسم حاكم الولاية، عبر تويتر، إن "ما لا يقل عن 13 قتيلا سقطوا وجرح أكثر من 30 في انفجار سيارة قرب مجمع حاكم الولاية بحي غني خيل".

​ونقلت قناة "طلوع" عن المتحدث قوله إن القوات الأمنية نقتل بعض المسلحين الذين حاولوا الدخول لمكتب الحاكم.

كما أفادت نقلا عن عضو المجلس المحلي للولاية، عبيد الله شنواريك، أن 8 من القتلى على الأقل هم من المدنيين.