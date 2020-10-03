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هل ينخفض سعر كيلو الكهرباء من المولدات في غزة عن 2.5 شيكل؟

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:47 - 03 أكتوبر 2020
مولد كهرباء مولد كهرباء
تقارير
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أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة اليوم السبت أنها قد تخفض تسعيرة كيلو الكهرباء من المولدات الكهربائية أقل من 2.5 شيكل التي تم اقرارها في السابق.

وأوضحت سلطة الطاقة وفقًا لوسائل اعلام بأن الاشتراك المنزلي في المولدات الكهربائية التجارية في غزة قد تنخفض من التسعيرة التي تم تحديدها مسبقًا.

سعر كيلو الكهرباء من المولدات

وكانت سلطة الطاقة حددت سعر 2.5 شيكل للكيلو من المولدات الكهربائية التجارية مما اثار غضب الكثير من اصحاب المولدات منهم من استجاب ومنهم من رفض مطلقًا، وفي النهاية استجاب الجميع بعد تحذيرات اطلقتها النيابة العامة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق مخالفي قرار التسعيرة.

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