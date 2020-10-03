صور: مدارس غزة تستعد لاستقبال 30 ألف طالب من الثانوية العامة

تستعد مدارس الثانوية العامة في قطاع غزة، لاستقبال طلبة الثانوية العامة التوجيهي ضمن اجراءات السلامة والوقاية الاحترازية من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

يشار الى ان وزارة التربية والتعليم قررت عودة طلبة الثانوية العامة السبت القادم الموافق العاشر من اكتوبر ضمن اجراءات وقائية مشددة.

عودة مدارس الثانوية العامة في غزة

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف "إن إعادة 30 الف طالب من الثانوية العامة هي فئة ستجيب للالتزام بإجراء الوقائية وسيتم تقسيمهم الي شعبيتين"

وحول عودة التعليم في المراحل الأخرى أوضح معروف أن قرار عودة الثانوية العامة الاسبوع القادم مختلف، كون ان الصفوف الافتراضية والتعليم عن بعد يمكن ان تغني باقي المراحل ولكن مرحلة الثانوية العامة تحتاج الي التعليم الوجاهي، وخاصة ان التعليم في الضفة متواصل منذ شهرين.



















