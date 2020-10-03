تشهد اسعار الذهب في فلسطين تذبذباً بين الارتفاع والانخفاض وفقا لارتفاع الدولار وانخفاضه ، حيث جاءت أسعار الذهب اليوم السبت 3/10/2020 ، على النحو التالي :
أسعار الذهب في فلسطين اليوم 3/10/2020 :
الوحدة شيكل دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 209.53 شيكل $61.09
سعر الذهب عيار 22 192.07 شيكل $56.00
اسعار الذهب عيار 21 183.35 شيكل $53.45
اسعار الذهب عيار 18 157.15 شيكل $45.82
سعر الذهب عيار 14 122.23 شيكل $35.63
سعر الذهب عيار 12 104.77 شيكل $30.54
اسعار أوقية الذهب 6,516 شيكل $1,900
اسعار جنيه الذهب 1,467 شيكل $427.62
اسعار كيلو الذهب 209,533 شيكل $61,087
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Saturday, October 03, 2020 11:52 AM بتوقيت دولة فلسطين
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
2 أكتوبر 209.90 183.66 157.43 122.44 104.95
1 أكتوبر 210.04 183.79 157.53 122.53 105.02
30 سبتمبر 207.56 181.62 155.67 121.08 103.78
29 سبتمبر 210.28 184.00 157.72 122.67 105.14
28 سبتمبر 209.41 183.24 157.06 122.16 104.71
27 سبتمبر 208.43 182.38 156.32 121.58 104.21
26 سبتمبر 208.41 182.36 156.31 121.57 104.21
25 سبتمبر 208.64 182.56 156.48 121.70 104.32
24 سبتمبر 209.11 182.97 156.83 121.98 104.55
23 سبتمبر 206.73 180.90 155.05 120.60 103.37