بنك الانتاج يوضح آلية صرف رواتب موظفي غزة وموعد الصرف

أوضح بنك الانتاج الفلسطيني في قطاع غزة اليوم السبت، آلية صرف رواتب موظفي غزة وموعد الصرف، مؤكدًا أن الآلية موفقًا للآلية السابقة بنظام الفئات.

ودعا البنك الموظفين لانتظار رسائل البنك بموعد الصرف والنسبة التي يستحقها وفق الراتب.

وكانت وزارة المالية في حكومة غزة حددت يوم الخميس الماضي، موعد صرف رواتب موظفي غزة والآلية التي سيتم فيها صرف الراتب.

واوضحت الوزارة انها ستصرف راتب شهر سبتمبر 9/2020 بنفس الآلية السابقة وبنظام الفئات لمدة 3 أيام، بسبب جائحة كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية صرف الرواتب ستبدأ يوم الأحد 4/10/2020 على النحو التالي:

صرف راتب موظفي غزة

يوم الأحد 4/10 لفئة 2500 شيكل فأقل

يوم الاثنين 5/10 لفئة 4000 شيكل فأقل

يوم الثلاثاء 6/10 لجميع الفئات

ولفتت إلى أن الصرف سيكون في بنكي الوطني الإسلامي والإنتاج الفلسطيني وكافة فروع بنك البريد، وفق معايير السلامة والوقاية واجراءات التباعد الشخصي التي تحددها وزارة الداخلية والأمن الوطني.

ملاحظة: سيتم إبلاغ كل موظف بموعد الصرف الخاص به برسالة نصية تصله على جواله من خلال البنك الذي يتقاضى منه الراتب.