“نيويورك تايمز تقترح عدم مشاركة ترامب في الانتخابات

أشارت صحيفة “نيويورك تايمز”، أمس الجمعة، إلى أن الرئيس دونالد ترامب قد لا يتمكن من البقاء على بطاقة الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بعد إصابته بفيروس كورونا.

والصحيفة، هي أول منصة إعلامية تطرح فكرة أنه يجب السعي لإلغاء محاولة إعادة انتخابه تماماً، ولكن الاقتراح قوبل بانتقادات واسعة.

وكتب مراسلو “نيويورك تايمز” بيتر بيكر وماغي هابرمان أن ” الاختبار الإيجابي لترامب يلقي “بقيادة في حالة من عدم اليقين، وأن إصابته بالمرض تثير تساؤلات حول ما إذا كان يجب أن يظل على بطاقة الاقتراع على الإطلاق”.

ولاحظ مدير تحرير موقع ” نيوز بوستر” أن الطريقة التي طرحت بها نيويورك تايمز القصة توحي بأن ترامب يجب أن ينسحب من الانتخابات، وبالتالي التنازل بشكل استباقي لجو بايدن.