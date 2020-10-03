الصين تتهم أمريكا باختلاق الاكاذيب لإعادة العالم إلى "عصر الغاب"

اتهمت الصين الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس الجمعة، باختلاق أكاذيب والسعي لإعادة العالم إلى "عصر الغاب" بعد أن وجهت واشنطن اللوم إلى بكين ووكالات تابعة للأمم المتحدة بقتل ملايين الرضع.

وقال متحدث باسم البعثة الصينية في الأمم المتحدة في نيويورك، إن التصريحات "محض اختلاق"، مضيفًا: "اعتاد بعض الساسة الأمريكيين على الكذب والغش.. إنهم يخلقون بخبث مواجهة سياسية ويقوضون التعاون متعدد الأطراف.. الولايات المتحدة التي تسير عكس تيار العصر صارت أكبر مدمر للنظام الدولي القائم وتحاول بكل الطرق إعادة العالم إلى عصر الغاب".

ووصل التوتر بين الولايات المتحدة والصين إلى نقطة الغليان في الأمم المتحدة بسبب جائحة فيروس كورونا مما يسلط الضوء على مساعي بكين لكسب نفوذ أكبر في تحد لقيادة واشنطن التقليدية.