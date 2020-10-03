د. الحساينة: العدو فشل في تدجين جيل ما بعد أوسلو

قال الدكتور يوسف الحساينة، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي اليوم السبت 3/10/2020، ان العدو الصهيوني فشل في رهانه على تدجين جيل ما بعد اتفاق أوسلو، ودفعه إلى نسيان قضيته ووطنه ومقدساته، مشيرا إلى أن عملية الشهيد مهند حلبي ومن بعده من شهداء انتفاضة القدس، خير دليل على هذا الفشل الصهيوني.

تصريحات الدكتور الحساينة جاءت في الذكرى الخامسة لإنتفاضة القدس التي اشتعلت شرارتها في الثالث من تشرين أكتوبر 2015.

وأضاف د. الحساينة: "في تشرين العنفوان والشهادة تمر علينا الذكرى الخامسة لاستشهاد البطل المقدام "مهند الحلبي" وهو من جيل ما بعد أوسلو الذي راهن العدو الصهيوني على تدجينه ودفعه لنسيان وطنه ومقدساته".

وتابع: "هذا الجيل، جيل ضياء التلاحمة ومهند الحلبي وأبناء جبارين، يؤكد للعدو أنه عصي على الإنكسار والنسيان ويفاجئ المحتل ويصدمه ويسقط مؤامراته ونظريته الأمنية ويضرب العدو في العمق".

وأوضح أن عملية مهند الحلبي البطولية جاءت لتنتقم للمقدسيات المرابطات في المسجد الأقصى المبارك ورداً على اعتداءات المستوطنين على المسجد الاقصى ومنع المسلمين من الصلاة فيه.

وقال: كما فتحت الباب أمام عشرات الشبان الثائرين لتنفيذ عمليات في القدس والضفة الغربية، وكانت دماء هؤلاء الأبطال بمثابة شرارة لهبة القدس التي مازالت نيرانها مشتعلة رغم الملاحقة والقبضة الأمنية غير المسبوقة" مؤكدا أن وقت اشتعال تلك الانتفاضة مجددا في وجه الاحتلال آتٍ بإذن الله.

وشدد د. الحساينة على أن المرابطين في المسجد الأقصى وأكنافه سيبقون شوكة في حلق العدو وصخرة أمام مؤامرة التطبيع والخيانة للقدس والمقدسات وفلسطين.