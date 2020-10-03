هل سيتم الإغلاق الشامل على غزة لـ14 يوماً وعودة المدارس لكافة المراحل؟..معروف يرد

أكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة اليوم السبت 3/10/2020 ان ما يتم الترويج له بشأن فرض إغلاق تام على قطاع غزة لـ14 يوماً ، غير مطروح والإغلاق التام تم تسجيله في بداية انتشار الفيروس ونأمل الأ نعود له، مشدداً على ان هذا السيناريو مطروح ولكن في حالة الإرتفاع الكبير في الاصابات والمواطنون قادرون على تلافي هذا القرار.

وقال معروف خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم " ان التوجه الحالي المطروح هو تخفيف الإجراءات للعديد من القطاعات، معتبراً ان الإصابات التي تسجل هي لنفس البؤر ، ولا داعي ان يتم زج المجتمع للإغلاق وتحمل وزر فئة معينة .

وبشأن خطة العودة للمدارس ، أوضح انه لا حديث حتى اللحظة بشأن عودة المدارس ، ولكن قرار عودة الثانوية العامة الاسبوع القادم مختلف ، كون ان الصفوف الافتراضية والتعليم عن بعد يمكن ان تغني باقي المراحل ولكن مرحلة الثانوية العامة تحتاج الي التعليم الوجاهي ، وخاصة ان التعليم في الضفة متواصل منذ شهرين.

وقال ان إعادة 30 الف طالب من الثانوية العامة هي فئة ستجيب للالتزام بإجراء الوقائية وسيتم تقسيمهم الي شعبيتين .

ويشار الى ان وزارة التربية والتعليم قررت عودة طلبة الثانوية العامة السبت القادم ال10 من اكتوبر ضمن اجراءات وقائية مشددة .