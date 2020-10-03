الكحلوت: بدأنا توزيع القسائم الشرائية لأكثر من 23 ألف أسرة في القطاع

قالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عزيزة الكحلوت، أن الوزارة بدأت بتوزيع القسائم الشرائية لأكثر من 23 ألف أسرة في قطاع غزة عن طريق الكرت الإلكتروني.

وأضافت الكحلوت في تصريحات لإذاعة صوت القدس تابعتها "وكالة فلسطين اليوم" اليوم السبت: "بدأت الوزارة بتوزيع الدفعة الثانية من القسائم الشرائية التي يتم صرفها خلال انتشار فيروس كورونا في القطاع"

وأوضحت الكحلوت أن القسائم الشرائية ليست جديدة بل كانت عبارة عن مساعدة تموينية تقدم من برنامج الغذاء العالمي برعاية التنمية الاجتماعية وتم تحويل البرنامج إلى برنامج القسائم الشرائية.