الصحة في غزة: 114 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت، اصابة 114 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الاصابات النشطة في القطاع إلى 1416 اصابة.

وأوضحت الوزارة وفقًا لبيان لها أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1784 عينة جديدة سجلت من خلالها ( 114 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة في بيانها أن عدد المتعافين من الفيروس وصلت إلى 95 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

يُشار إلى أن اجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا منذ مارس الماضي 3298 اصابة منها/

????حالات نشطة حاليا 1416 حالة

????متعافين 1860 حالة

????وفيات 22