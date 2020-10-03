البرغوثي يوضح سبب تأجيل اجتماع الامناء العامين للفصائل

أوضح أمين عام المبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي، سبب تأجيل اجتماع الامناء العامين للفصائل الذي كان مقررًا عقده اليوم السبت في الثالث من تشرين/أكتوبر.

وأكد البرغوثي في تصريحات لإذاعة القدس تابعته "وكالة فلسطين اليوم"، أن سبب التأجيل يعود إلى التشاور الذي تجريه قيادات "فتح وحماس" داخل الأطر القيادية للحركتين فيما اتفق عليه في تركيا.

وقال: "من المقرر أن يعرض الاتفاق الذي جرى بين الحركتين في تركيا على القوى السياسية الفلسطينية كافة للتشاور والمناقشة".

وحول الانتخابات أشار البرغوثي إلى أنها جزء من رزمة الإجراءات التي تم الاتفاق عليها، حملت عنوان انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة والوطنية.

وأضاف: "تم التوافق على تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية والتي لم تنعقد حتى الأن، داعيًا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وأن تجري الانتخابات في ظل حكومة الوحدة، واجتماع الأمناء العامين منوط به ضبط ومراقبة أي اتفاق.

وأكد أن التوافق بين الحركتين يجب أن ينعكس ايجابيًا على المواطنين من خلال تخفيف أعباء المواطنين، والشعب الفلسطيني يحب أن يشعر بتقدم فعلي على الأرض".

كما طالب البرغوثي بسرعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تم التوافق عليها، لافتًا إلى أن التباطؤ في تنفيذ القرارات ليس من مصلحة أحد لا سيما في هذه المرحلة الحرجة.