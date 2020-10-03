حالة الطقس اليوم السبت: أجواء خريفية وانخفاض درجات الحرارة

توقعت دائرة الارصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم السبت 3-10-2020 باردة نسبيًا حيث يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع المو .

وأشارت الارصاد إلى أن الأجواء هذه الليلة من المتوقع أن تكون باردة نسبيا في المناطق الجبلية معتدلة في بقية المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما غدًا الاحد توقعت أن يكون الجو خريفيا معتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع المو .

ويوم الاثنين، يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارةK لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الثلاثاء المقبل، يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، وحارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.