في يومها العالمي.. تعرف على الطريقة الصحيحة لتخزين القهوة

تُعتبر القهوة من أكثر المشروبات انتشارًا حول العالم، وتعتبر القهوة أكثر مشروب له عشاق حول العالم ولا يستطيعون بدء يومهم بدون فنجان من القهوة كل صباح بسبب مادة الكافيين التي تساعدهم على التنبيه واليقظة.



وبالرغم من الشهرة الواسعة للقهوة إلا أن الكثير من الناس لا يعرفون طريقة تخزينها الصحيحة حيث تكون القهوة معرضة للتلف إذا واجهت سوء تخزين حيث إنها تتأثر بالرطوبة ويمكن أن يسبب وجود أطعمة أو مواد أخرى بجانبها إلى تغير مذاقها بشكل كبير.



وبحسب ما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية فقد قالت يوليا زايتسيفا خبيرة التغذية الروسية واختصاصية القهوة أن وضع حبوب البن غير المطحونة مع بعض حبات الفاصولياء الخضراء ضمن إناء واحد، من شأنه الحفاظ على جودة البن لمدة 10 سنوات.



ونوهت الخبيرة إلى أن البن يفضل أن يطحن قبل عملية الطهي بشكل مباشر، خلال اقتناء ماكينة طحن البن الصغيرة، حيث تحافظ حبيبات البن على جودة القهوة ونكهتها في داخلها.



وشددت الخبيرة على ضرورة استخدام العلب ذات الصمام المحكم في الأعلى حيث لا يدخل الضوء والهواء وأكدت أن الضوء والهواء يعتبران "المدمران الرئيسيان" بالنسبة لمذاق وجودة القهوة.