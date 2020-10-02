طالع اسعار الذهب في مصر بعد اصابة ترامب بفيروس كورونا

من المرجح أن يشهد سعر الذهب في مصر اليوم السبت الموافق 2 – 10 – 2020 ارتفاعاً بسبب الارتفاع العالمي لأسعار المعدن الأصفر بعد إعلان إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا.

يشار إلى أن أسعار الذهب بجميع عيارات شهدت اليوم الجمعة، ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق المالية، متأثرة بالأسعار العالمية المتأثرة بإصابة دونالد ترامب.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال بداية تعاملات اليوم بنحو 4 جنيهات إلى 834 جنيهًا مقابل 830 جنيهًا أمس.

وأوضح نجيب، أن زيادة الأسعار سببها زيادة سعر الذهب عالميًا إلى 1908 دولارات للأوقية، متوقعًا أن ترتفع الأسعار مرة أخرى بحلول نهاية التعاملات مع بدء التداول في البورصة الأمريكية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 715 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 953 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6672 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، ولجأ المستثمرون إليه ملاذًا آمنًا بعد أن أثبتت التحاليل إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوباء "كوفيد-19"، ما أثر سلبًا على أسواق الأسهم في أنحاء العالم.

وصعد السعر الفوري للذهب بنسبة 0.2٪؛ ليصل إلى 1914 دولارات للأوقية، في حين استقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة بلغت 0.1٪ إلى 1910 دولار للأوقية.

ويتجه الذهب؛ لتحقيق أفضل نتائج له في شهر، بعد أن شهد انخفاضًا خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم، تأكيد إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بوباء "كوفيد-19"، وتم عزلهما بالحجر الصحي، وذلك قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.