يبحث الملايين من الرياضيين عن تردد قناة سبورت تي في الأولى والثانية Sport TV 2020 لذلك سنقدم لكم في موقع فلسطين اليوم تردد القناتين في هذه المقالة.

تعتبر من أحدث القنوات البرتغالية، والأكثر شهرة بين الجماهير في بلدان العالم.

تنقل القنوات العديد من البطولات الكروية سواء الأوروبية او اللاتينية، وايضا تنقل مباريات الدوري الانجليزي وخاصة مباريات ليفربول المنضم بين صفوها النجم المصري محمد صلاح .

كما تقوم قناتى Sport TV 1 و Sport TV 2 البرتغالية بإذاعة مباريات كأس ملك إسبانيا، وكأس البرتغال ومباريات الدوري البرتغالى والدوري الاسباني والعديد من المباريات العالمية

وتعتبر قنوات سبورت تي في، واحدة من أشهر القنوات الرياضية المشفرة التي تقوم بإذاعة كبرى المباريات، ولذلك حتى تستطيع الاستمتاع بمشاهدة المباريات من خلال القناة الأولى أو القناة الثانية يتطلب ذلك أن تقوم بدفع اشتراك شهري لمتابعة مباريات الدوري الإنجليزي ومباريات الدوري الإسباني.

تردد قناة Sport TV 1 على القمر الصناعي هيسباسات 2020:

القمر الصناعي التردد الاتجاه المداري الترميز والاستقطاب معامل تصحيح الخطأ

Hispasat 1B/1C/1D 12207 30 غرب 27500 أفقي 3/4

Hispasat 1B/1C/1D 12246 30 غرب 27500 أفقي 3/4

تردد قناة Sport TV 2 الرياضية 2020:

الاتجاه تردد قناة Sport TV 2 الاستقطاب معامل الترميز تصحيح الخطأ

30 غربا 12169 أفقي 27500 3/4