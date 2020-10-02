الصحة تنشر صورة الخارطة الوبائية في غزة

نشرت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الجمعة، خارطة توزيع الإصابات في محافظات قطاع غزة، والتي بلغ عدد الإصابات الإجمالي فيها 3184 إصابة.

وبحسب الخريطة، الصادرة عن وزارة الصحة، فإن عدد الإصابات في محافظة غزة، وصل إلى 1615 إصابة بعد تسجيل 52 إصابة جديدة، فيما وصل عدد الإصابات في محافظة شمال القطاع إلى 1138، بعد تسجيل 42 إصابة.

وفي المحافظة الوسطى، ارتفع عدد الإصابات إلى 139 إصابة بعد تسجيل 9 إصابات فيها خلال 24 ساعة الماضية.

أما في محافظة خانيونس فقد وصل عدد الإصابات إلى 240 بعد تسجيل 5 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الإصابات في محافظة رفح إلى 52 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 109 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال ٢٤ ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1905 عينة

وأوضحت الوزارة في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا، أن الاجمالي التراكمي للمصابين منذ مارس الماضي بلغ 3184 إصابة منها 1397 حالة نشطة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الوفاة بلغ 22، فيما بلغت إحصائية المتعافين من فيروس كورونا في قطاع غزة 1765حالة، بعد تسجيل 110 حالة تعافي.



