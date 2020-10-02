"أصدقاء المريض" يصدر بياناً مهماً بشأن وفاة سيدة حامل من غزة

أصدر مستشفى جمعية أصدقاء المريض في غزة، مساء اليوم، بيانا حول وفاة نزيلة أجرت عملية ولادة "قيصرية" في المستشفى.

وكانت المواطنة دينا منذر الشوا (الجايك) توفيت، مساء أمس الخميس 1/10/2020، إثر إجرائها عملية ولادة قيصرية في مستشفى أصدقاء المريض، حيث أن الأم الحايك تبلغ من العمر 18 عاما ولديها اثنين من الأطفال، توفيت على إثر ولادتها أحد الطفلين.

وإليكم بيان جمعية أصدقاء المريض وفق ما نشرته على صفحة المستشفى على "فيسبوك":

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان توضيحي صادر عن مستشفى جمعية اصدقاء المريض بغزة.

تلقت مستشفى جمعية أصدقاء المريض ببالغ الاسي نبأ وفاة المرحومة دينا منذر الشوا (الحايك) التي انتقلت الى رحمة الله اليوم الخميس الموافق 1/10/2020. و إذ تتقدم إدارة المستشفى باحر التعازي والمواساة من عائلتي الشوا و الحايك بوفاة ابنتهم،نسال الله ان يرحمها بواسع رحمته وان يتقبلها ويغفر لها وندعو الله ان يلهم ذويها الصبر والسلوان.

ونحن في جمعية اصدقاء المريض اذ نشاطر العائلتين الكريمتين الالم الشديد، فاننا نتقدم ببالغ تعازينا الحارة والصادقة لهم.

واننا في مستشفى اصدقاء المريض نؤكد على ما يلي :-

١. قامت إدارة أصدقاء المريض بتشكيل لجنة تحقيق فورية برئاسة إستشاري نساء وولادة مشهود له بالكفاءة وهو من خارج الجمعية للوقوف على حيثيات ما حدث مع السيدة دينا الشوا.

٢. تم التواصل مع جميع الجهات المسؤولة والمختصة بخصوص الحالة من قبل إدارة المستشفى.

٣. تم إيقاف الطبيب عن العمل لحين انتهاء التحقيق ومعرفة النتائج وتوصيات الجهات المسؤولة.

٤. الجمعية على استعداد لمشاركة جهات الاختصاص في مجريات التحقيق

او العمل المشترك مع وزارة الصحة وجهات الاختصاص .

٥. نؤكد على تضامننا مع ذوي الفقيدة ونؤكد أن مصابهم مصابنا جميعاً ونسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

مستشفى جمعية أصدقاء المريض