واشنطن توافق على صفقة بيع منظومة استراتيجية بحرية لمصر

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على طلب مصر بالتعاقد على منظومة الوعي بالمجال البحري والمعدات المتعلقة بها بعقد تبلغ قيمته 417 مليون دولار أمريكي.

وتشمل الصفقة أيضا 34 برجا ثابتا و28 برج اتصالات متكاملا و12 برجا إعادة بث اتصالات و6 غرف عمليات خاصة بالقواعد البحرية ومركزي عمليات إقليمي ومركز عمليات إستراتيجي بجميع الأدوات المساعدة الخاصة بهم.

وتشمل أيضا 6 أنظمة حماية موانئ ونظام منع الاقتحام والتطفل الذكي عبر الألياف و12 مركبة غير مأهولة تقلع وتهبط عمودياً و6 محطات تحكم وتشغيل للدرونز و14 مركبة مسح بحري متحركة و3 مناطيد متكاملة لمهام الاستخبارات والمسح والاستطلاع وتبلغ قيمة العقد 417 مليون دولار.

وتهدف مصر من تلك المنظومة بتزويد القوات المسلحة المصرية بقدرة المسح البحري و الوعي الظرفي الآني من أجل حماية حدودها و موانئها و ثرواتها الطبيعية.

يذكر أيضا أن الشركة المصنعة للمنظومة قد قامت بالانتهاء من تسليم مصر 45 منظومة مراقبة الحدود من طراز MBSS-80 قبل 6 أشهر من الموعد المحدد لتسليم الصفقة في مايو الماضي لتكون منظومة مراقبة الحدود قادرة على مراقبة 1500 كيلومتر من الحدود في مناخ قاس مثل مناخ الصحراء المصرية.