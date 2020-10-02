ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

حميدتي يتطاول على فلسطين: مصلحة السودان فوق كل اعتبار!

  • فلسطين اليوم - الخرطوم
  • 19:11 - 02 أكتوبر 2020
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

كشف قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو "حميدتي" عن محادثة دارت بينه وبين الرئيس المعزول عمر البشير بخصوص التطبيع مع العدو الإسرائيلي.

وأفاد حميدتي من عاصمة دولة جنوب السودان جوبا، يوم الجمعة، بأن "البشير أبلغه صراحة من قبل بأنه سيطبع مع إسرائيل".، على حد زعمه.

وأضاف قائد قوات الدعم السريع أن تأييد بلاده للقضية الفلسطينية "لا يعني أن نضع السودان تحت الحصار"، مشددا على أن "مصلحة الشعب فوق كل اعتبار"، على حد وصفه.

ومن ناحية أخرى أكد حميدتي على أن "الجبهة الثورية هي الضلع الثالث للفترة الانتقالية في السودان".

وبين محمد حمدان دقلو أن الحكومة الجديدة لو لم تفلح في حل مشكلة الشعب السوداني، لما كان قد شارك فيها.

أما بخصوص الأوضاع الاقتصادية في البلاد وخاصة تدهو سعر صرف الدولار، فقد أفاد حميدتي بأن تدبير أموال التعويضات للأمريكيين أسهم بشكل كبير في رفع أسعار الدولار.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات