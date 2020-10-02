فوائد كثيرة لا تعرفونها لماء الليمون

هل سألت نفسك عن فوائد ماء الليمون من قبل ولماذا يجب عليك تناوله من وقت لأخر ؟ يتجه معظم الناس لشرب مياه الليمون هذه الأيام، حتى أن العديد من المطاعم بدأت في تقديمها بشكل روتيني، ويبدأ بعض الناس يومهم بتناول ماء الليمون بدلاً من الشاي و القهوة. و مما لا شك فيه أن الليمون له نكهة لذيذة، ولكن مع إضافته للماء هل سيعطيك فوائد صحية؟

ما هو ماء الليمون

ماء الليمون هو عصير الليمون الممزوج بالماء. و يمكنك إضافة كمية الليمون بالقدر الذي تشاء و ترغب فيه، و يمكنك تناول هذا المشروب بارداً أو ساخناً. و قد يفضل بعض الناس إضافة القليل من قشرة الليمون، القليل من النعناع أو المكونات الاخرى. و أصبح تناول مياه الليمون في الصباح شيء مشهور و يفعله الكثير من الناس، حيث يقال أنه يساعد على تحسين المزاج و مستويات الطاقة و الجهاز المناعي و يحسن الأيض.

فوائد ماء الليمون

تم إجراء القليل من الأبحاث العلمية على وجه التحديد حول تأثير فوائد ماء الليمون على الصحة، كما أن هناك أبحاث اخرى عن فوائد الليمون و الماء بشكل منفصل. و من هذه الفوائد نذكر ما يلي:

ماء الليمون وتعزز ترطيب الجسم

و فقاً لجمعية الغذاء و التغذية، فإن مرجع مدخول الماء للجسم هو 91- 125 أوقية. و هذا يشمل الماء الذي تحصل عليه من الأطعمة و المشروبات. الماء هو أفضل مشروب يرطب الجسم، و لكن بعض الناس لا يحبون طعمه بمفرده. لذلك فإن إضافة الليمون يضيف للماء نكهة رائعة، مما يجعلك تشرب المزيد منه.

ماء الليمون وفيتامين سي

جميعنا يعرف أن الحمضيات مثل الليمون غنية بفيتامين سي، و هو مضاد للأكسدة يساعد على حماية الخلايا من الجزيئات الحرة الضارة.

فيتامين سي قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب و الشرايين و السكتات الدماغية، إنخفاض ضغط الدم، و قد أظهرت بعض الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من إنخفاض مستويات فيتامين سي، و خاصة الرجال الذين يعانون من السمنة و إرتفاع ضغط الدم، فإن لديهم نسبة أكبر لخطر الإصابة بالسكتات الدماغية. و قد يساعد فيتامين سي أيضاً في منع أو تقليل فترة نزلات البرد التي تصيب معظم الأشخاص حول العالم.

و بالرغم من الليمون لا يتصدر قائمة الحمضيات الغنية بفيتامين سي، إلا أنه لا يزال مصدر جيد له. و وفقاً لما تقول وزارة الزراعة الأمريكية فإن 4/1 كوب من عصير الليمون الخام يمنحك حوالي 23.6 جرام من فيتامين سي. أي أكثر من 30% من الكمية الموصى بها يومياً.

فوائد ماء الليمون لتحسن جودة البشرة

فيتامين سي الموجود في الليمون قد يساعد في تقليل تجاعيد الجلد. و قد أكدت دراسة نشرت في مجلة الجمعية الأمريكية للتغذية السريرية أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من فيتامين سي ستقل لديهم مخاطر الإصابة بتجاعيد الجلد و الجفاف.

الماء يحسن من صحة الجلد بطريقة مثيرة للدهشة و يحافظ على رطوبته. إذا فقدت بشرتك الرطوبة، فإنها ستصبح جافة و أكثر عرضة للتجاعيد. و لكن حتى الآن فالأمر ليس واضحاً ما إذا كان أيهما أفضل..شرب ماء الليمون أو إستخدام مرطبات البشرة. ولكن ” يو دابليو هيلث” توصي بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يومياً للحفاظ على رطوبة الجسم و تخليص الجلد من السموم.

فوائد ماء الليمون لفقدان الوزن

و قد أظهرت دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الحيوية السريرية و التغذية أن مضادات الأكسدة” البوليفينول” الموجودة في الليمون تساعد في تقليل الوزن و الذي يحدث بسبب الإعتماد على نظام غذائي عالي الدهون. و بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحسن مقاومة الأنسولين.

و بالرغم من أن النتائج تحتاج أن يتم إثباتها على البشر، فإن هناك العديد من الأدلة القصصية القوية والتي تثبت أن ماء الليمون يدعم فقدان الوزن. و ذلك بسبب تناول الكثير من الماء مع الليمون و اللذان يثبتان فعاليتهما.

شرب ماء الليمون يساعد على الهضم

بعض الناس يشربون ماء الليمون كملين طبيعي في الصباح للمساعدة على منع الإمساك. تناول الماء و الليمون الساخن أو الدافئ عند الإستيقاظ سيساعد على تحريك الجهاز الهضمي. و يعتقد طب الأيورفيدا أن طعم الليمون الحامضي قد يساعد على تحفيز جهازك الهضمي. و في الأيورفيدا يقوم ذلك بتقوية جهازك الهضمي، مما يسمح بهضم الطعام بسهولة و يساعد على منع تراكم السموم.

تناول الماء بالليمون ينشط التنفس

هل جربت ذات مرة فرك الليمون على يدك للتخلص من رائحة كريهة قوية؟ الليمون يمكنه إزالة الروائح الكريهة من يديك. و هذا قد ينطبق أيضاً على رائحة الفم الكريهة الناتجة عن تناول الأطعمة ذات الروائح القوية مثل الثوم، البصل، و السمك. حاف على نَفَسك منتعش و رائع عن طريق تناول كوب من ماء الليمون بعد الوجبات، و أيضاً أول شيء في الصباح. حيث يقوم الليمون بتحفيز اللعاب، و يساعد الماء على منع جفاف الفم الذي قد يسبب سوء رائحة النفس بسبب تراكم البكتيريا.

ماء الليمون وحصوات الكلى

قد يساعد حمض الليمون في منع تكون حصوات الكالسيوم في الكلى. و توصي “يو جابليو هيلث” بزيادة كمية حمض الستريك التي تحصل عليها لتقليل فرص الإصابة بحصوات الكالسيوم. شرب المزيد من عصير الليمون لا يجعلك تحصل على المزيد من حمض السيتريك فقط، بل أنه يجعل جسمك يحصل على الماء الكافي لمنع تكون الحصوات.

تناول 2/1 كوب من عصير الليمون يوفر لك نفس كمية حمض الستريك التي يمكن أن تحصل عليها في الأصناف الطبية التي يصفها لك الطبيب.

طريقة عمل ماء الليمون

للححصول على الفوائد الصحية الرائعة لماء الليمون فعليك تناول هذا المشروب الرائع بإستمرار، كما أنك ستحتاج إلى أكثر من شريحة ليمون في الكوب الخاص بك.

عندما تقوم بصنع مشروب الماء بالليمون، إستخدم دائماً الليمون الطازج و ليس الليمون الصناعي. و لعمل ماء الليمون قم بوضع قم بعصر نصف ليمونة على 8 أوقية من الماء المغلي، الدافئ، أو البارد. و للحصول على مشروب صحي قم بإستخدام الماء المفلتر و الليمون العضوي. و يمكنك إضافة النكهة لماء الليمون عن طريق إضافة أي مما يأتي:

عدد قليل من أوراق النعناع..

ملعقة صغيرة من ئراب القيقب أو العسل الخام.

شريحة من الزنجبيل الطازج.

القليل من القرفة.

كما يمكنك إضافة بعض شرائح الحمضيات الطازجة مثل الليمون، البرتقال، أو شرائح الخيار.

و يمكنك الحصول على ماء الليمون سريعاً عن طريق صنع مكعبات الثلج من الليمون و إضافتها للماء. و لصنع ذلك قم بعصر الليمون الطازج و ضع عصير الليمون في صواني مكعبات الثلج و قم بتجميدها. قم بوضع بعض المكعبات في كوب من الماء البارد أو الساخن حسب الحاجة.

إبدأ صباحك دائماً بتناوبل كوب من ماء الليمون الدافئ، و ضع بعض شرائح الليمون في قنينة الماء الخاصة بك و إتركها في الثلاجة، و قم بتناولها على مدار اليوم.

الآثار الجانبية لتناول ماء الليمون

يعتبر تناول ماء الليمون آمن بشكل كبير، ولكن هناك بعض الآثار الجانبية المحتملة التي يجب أن تكون على دراية بها. حيث يحتوي الليمون على حامض الستريك الذي قد يؤدي لتأكل طبقة المينا( و هو أمر سيء للذين يعتمدون على الليمون للتخلص من النَفَس السيء). و للتخلص من هذه المشكلة، قم بشرب ماء الليمون بإستخدام الماصة، و قم بشطف فمك بعد أن تنتهي من تناوله.

كما أن تناول ماء الليمون قد يسبب حرقة المعدة. حامض الستريك الموجود في الليمون قد يسبب حرقة المعدة لدى بعض الناس. و قد يتخلص البعض الآخر من حرقة المعدة و ذلك بعد أن يصبح الليمون قلوي في الجهاز الهضمي. و إذا كان تناول الليمون يسبب لك حرقة المعدة، فتجنب تناول ماء الليمون.

بعض الناس يقولون أن تناول ماء الليمون يزيد من كميات البول و يجعلك تذهب للحمام كثيراً. و بالرغم من كون عصير الليمون مدر للبول، و يزيد من إنتاج البول، إلا أن الأدلة تثبت عكس ذلك و أن فيتامين سي الذي تحصل عليه من مصادر طبيعية ليس له أي تأثير مدر للبول. لذلك فإن السبب في هذا الشعور قد يكون شرب كميات كبيرة من الماء و ليس الليمون.

الخلاصة

أظهرت الأبحاث أن ماء الليمون له فوائد صحية عديدة. و ذلك بالرغم من الحاجة لإجراء المزيد من الدراسات و الأبحاث. و لكن بإضافة الليمون إلى ماء الشرب الخاص بك، فهذا سيجعلك تشرب المزيد من الماء طوال اليوم مما يحافظ على رطوبة جسمك.

يمكنك تناول ماء الليمون ساخناً كبديل لبعض المشروبات الساخنة التي تتناولها، و يمكنك أيضاً شربها باردة للشعور بالإنتعاش و النشاط. و بأي طريقة ستتناوب عصير الليمون بها، فإن ذلك سيمنحك العديد من الفوائد الصحية.