ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

اصدقاء المريض تصدر توضيحا حول وفاة المواطنة الحايك اثناء الولادة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:32 - 02 أكتوبر 2020
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

اصدر مستشفى جمعية اصدقاء المريض بغزة بيانا توضيحيا حول وفاة مواطنة اثناء الولادة.

و قال المستشفى في بيانه: "تلقت مستشفى جمعية أصدقاء المريض ببالغ الاسي نبأ وفاة المرحومة دينا منذر الشوا (الحايك) التي انتقلت الى رحمة الله يوم الخميس الموافق 1/10/2020".

و أكد البيان أن إدارة أصدقاء المريض قامت بتشكيل لجنة تحقيق فورية برئاسة إستشاري نساء وولادة مشهود له بالكفاءة وهو من خارج الجمعية للوقوف على حيثيات ما حدث مع السيدة دينا الشوا.

و أوضحت الجمعية أنه تم التواصل مع جميع الجهات المسؤولة والمختصة بخصوص الحالة  من قبل إدارة المستشفى، كما تم إيقاف الطبيب عن العمل لحين انتهاء التحقيق ومعرفة النتائج وتوصيات الجهات المسؤولة.

و أكدت الجمعية أنها على استعداد لمشاركة جهات الاختصاص في مجريات التحقيق او العمل المشترك مع وزارة الصحة وجهات الاختصاص .

و أعربت الجمعية عن تضامنها مع ذوي الفقيدة، مؤكدة أن مصابهم مصابها، سائلة الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
received_252613272794036
received_367898037898531
received_4430130500392636
received_949612568879236
 

الأكثر مشاهدة

متعلقات