اصدقاء المريض تصدر توضيحا حول وفاة المواطنة الحايك اثناء الولادة

اصدر مستشفى جمعية اصدقاء المريض بغزة بيانا توضيحيا حول وفاة مواطنة اثناء الولادة.

و قال المستشفى في بيانه: "تلقت مستشفى جمعية أصدقاء المريض ببالغ الاسي نبأ وفاة المرحومة دينا منذر الشوا (الحايك) التي انتقلت الى رحمة الله يوم الخميس الموافق 1/10/2020".

و أكد البيان أن إدارة أصدقاء المريض قامت بتشكيل لجنة تحقيق فورية برئاسة إستشاري نساء وولادة مشهود له بالكفاءة وهو من خارج الجمعية للوقوف على حيثيات ما حدث مع السيدة دينا الشوا.

و أوضحت الجمعية أنه تم التواصل مع جميع الجهات المسؤولة والمختصة بخصوص الحالة من قبل إدارة المستشفى، كما تم إيقاف الطبيب عن العمل لحين انتهاء التحقيق ومعرفة النتائج وتوصيات الجهات المسؤولة.

و أكدت الجمعية أنها على استعداد لمشاركة جهات الاختصاص في مجريات التحقيق او العمل المشترك مع وزارة الصحة وجهات الاختصاص .

و أعربت الجمعية عن تضامنها مع ذوي الفقيدة، مؤكدة أن مصابهم مصابها، سائلة الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.









