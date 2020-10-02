الجهاد الإسلامي تقيم صلاة الجمعة في منزل الأسير ماهر الأخرس بسيلة الظهر

أقام عشرات المواطنين صلاة اليوم الجمعة 2/10 في منزل الأسير ماهر الأخرس، ببلدة سيلة الظهر في محافظة جنين، تلبية لدعوة من حركة الجهاد الإسلامي، وذلك في إطار إسناد ودعم الأسير الأخرس المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ زهاء 68 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري.

وقال خطيب صلاة الجمعة الشيخ نصر اعمور إن الأسير لا يملك سلاحا في معركته أمام السجان الظالم إلا الأمعاء الخاوية.

وأكد على ضرورة المبادرة والعمل لفك الأسرى وإخراجهم من ظلمات القهر والبعد عن الأحباب.

وأضاف اعمور: يجب علينا المبادرة لفكاك الأسير، ونعترف أننا مقصرون بحق أخينا ماهر الأخرس، علينا أن ننصر أسرانا في جوف الليل بدعاء خالص صادق" مذكرا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بفك العاني، الذي هو من أعظم الواجبات والقربات.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالأسرى وبأهاليهم، بالسؤال عنهم وتفقد أحوالهم.

وأشار الشيخ اعمور إلى أن الأسير الأخرس لا يحتاج إلى المال، بل يحتاج للوقوف معه ومساندته، مبينا أنه يسجل موقفا وطنيا في مواجهة المحتل الصهيوني ويكشف عن ظلم وصلف السجان.