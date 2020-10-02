اليايان تؤكد دعمها للانتخابات الفلسطينية و استعدادها للاشراف عليها

أكد ممثل اليابان لدى فلسطين ماياسوكي ماجوشي، دعم بلاده الكامل لإجراء الانتخابات العامة الفلسطينية، مبديا استعداد اليابان لدعم العملية الديمقراطية بما في ذلك المساهمة في الإشراف والرقابة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات بممثل اليابان لبحث آخر المستجدات الحاصلة على الساحتين الداخلية والإقليمية، بما في ذلك موافقة الفصائل الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة "فتح" على ما تم الاتفاق عليه بين حركتي "فتح" و "حماس"، حول إجراء الانتخابات العامة في الوطن والشتات وفي قلبها القدس المحتلة.

وثمن عريقات دعم اليابان المتواصل لشعبنا في المجالات كافة وتمسكها بحل الدولتين على حدود 1967.