حماس: اعتقال الشيخ يوسف لن يثنينا عن مواجهة الاحتلال

عقبت حركة حماس اليوم الجمعة على اعتقال الاحتلال القيادي الشيخ حسن يوسف من منزله في رام الله:

و قالت الحركة في بيان لها إن اعتقال قوات الاحتلال القيادي الشيخ حسن يوسف من منزله في مدينة رام الله، يأتي في سياق حملة الاعتقالات والتهديدات الشعواء التي يشنها الاحتلال ضد قيادات وأبناء الحركة، مؤكدة أن هذه الحملة لن تفلح في ثني أبناء الحركة وقياداتها عن دورهم الطليعي في مواجهة مشاريع الاحتلال والتصدي لها.

و اشار بيان حماس الى أن الشيخ حسن يمثل نموذجا فريدا في الإصرار على النضال ضد الاحتلال ومشاريعه في ضفتنا الأبية، وهو اليوم يقضي أكثر من ثلث عمره في السجون دفاعا عن قضية شعبنا واستعادة حقوقه.

و أكدت حماس على أن اعتقال الاحتلال الشيخ حسن يوسف لن يوقف مسار الوحدة الذي عمل من أجله طوال الشهرين الماضيين اللذين قضاهما في الحرية، وما تعرض خلالهما من ضغوط وتهديدات من الاحتلال عبر الاستدعاء المتكرر، فقد كان يجوب الضفة من شمالها لجنوبها مشاركا في الفعاليات الوطنية.