الكيلة: 3 وفيات و545 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

اعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 3 وفيات لمواطنة 60 عاما من بيت لحم، ومواطنة 78 عاما من يطا، ومواطن 68 من بيت أمر ، وجميعهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة.

و اوضحت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين أانه تم تسجيل 335 إصابة جديدة بالفيروس في المحافظات الشمالية و109 إصابة في المحافظات الجنوبية و101 إصابة في مدينة القدس.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد اشارت الوزيرة بأنه تم تسجيل 257 حالة في المحافظات الشمالية، و110 حالات في المحافظات الجنوبية و68 في مدينة القدس، حيث بلغت 82.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.9%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (67)، محافظة نابلس (15)، محافظة بيت لحم (55)، محافظة قلقيلية (13)، محافظة رام الله والبيرة (43)، جنين (58)، طوباس (1)، أريحا والأغوار (20)، سلفيت (1) ، طولكرم (47)، قطاع غزة (109)، ضواحي القدس (15)، مدينة القدس (101).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (54)، محافظة جنين (13)، محافظة نابلس (27)، محافظة طولكرم (94)، محافظة قلقيلية (29)، أريحا والأغوار (34)، طوباس (6)، مدينة القدس (68)، قطاع غزة (110).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 53 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 14 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.