حالة الطقس في مصر: حرارة ورياح وأتربة خلال الـ 72 ساعة المقبلة

توقعت الأرصاد الجوية المصرية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد خلال أيام الجمعة والسبت والأحد.

كما توقعت الأرصاد أن تنشط الرياح معتدلة على السواحل الغربية، ونشطة على جنوب سيناء، وعلى مناطق من جنوب الصعيد مثيرة للرمال والأتربة.

وهناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية (30% تقريبًا)، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد (30% تقريبًا).

وتكون درجات الحرارة يوم الجمعة في القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 32-23، وعلى السواحل الشمالية بين 29-24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 36-28، وعلى شمال الصعيد بين 37-24، وعلى جنوب الصعيد 41-27.

وتكون درجات الحرارة غدا السبت، على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 31-23، وعلى السواحل الشمالية بين 30-24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 35-28، وعلى شمال الصعيد بين 34-24، وعلى جنوب الصعيد بين 40-27 درجة مئوية.

وفي يوم الأحد، تتراوح درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري بين 23–32، وعلى السواحل الشمالية بين 24–32، وعلى جنوب سيناء بين 28–36، وعلى شمال الصعيد بين 24–35، وعلى جنوب الصعيد بين 27–39 درجة مئوية.