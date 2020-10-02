‏تراجع البورصات الأوروبية والآسيوية عقب إعلان ترامب إصابته بـ"كورونا"

تراجعت البورصات الآسيوية والأوروبية، اليوم الجمعة، عقب الإعلان عن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته بفيروس كورونا، حيث تراجعت عملتي أستراليا ونيوزيلندا والعملة الاوروبية أمام الدولار الأمريكي.

ووفق أفادت قناة "السومرية"، صباح اليوم الجمعة، بأن مؤشر "نيكي" الياباني انخفض بحلول الساعة 08:40 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.78% إلى 23003 نقطة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ"، وأن الهبوط جاء بعدما أظهرت اختبارات ترامب وزوجته ميلانيا لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" نتائج إيجابية.

وتراجع مؤشر الأسهم S&P/ASX بنسبة 1.54% إلى 5782 نقطة. وفي الصين، تراجع مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 0.20% إلى 3218 نقطة.

وفي سوق العملات، تراجع الدولار النيوزيلندي أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.32% إلى 0.6629 دولار نيوزيلندي.

أما الدولار الأسترالي فقد هبط بنسبة 0.60% مقابل العملة الأمريكية إلى 0.7142 دولار أسترالي للدولار.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد، فيما قال طبيب البيت الأبيض "إن الرئيس ترمب سيواصل أداء مهامه خلال فترة الحجر الصحي".