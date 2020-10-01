برئاسة عباس.. "مركزية فتح" تعقد اجتماعا وتصادق على التوافقات التي تمت مع "حماس"

صادقت اللجنة المركزية لحركة "فتح" اليوم الخميس، بالإجماع على التوافقات التي تمت مع وفد حركة حماس، وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية واللقاءات في كل من اسطنبول والدوحة والقاهرة وعمان، جاء ذلك في أعقاب تقرير قدمه كلاً من جبريل الرجوب، وروحي فتوح، وعزام الأحمد.

وأكدت اللجنة المركزية التي ترأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن مسار الشراكة الوطنية خيار استراتيجي لا رجعة عنه، مؤكدة اهمية الشراكة النضالية في مواجهة صفقة القرن والضم والتطبيع من خلال المقاومة الشعبية والعمل على تطوير هذه الشراكة في كل مكونات النظام السياسي في السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة بالتمثيل النسبي الكامل في كل الأراضي الفلسطينية وعلى رأسها القدس الشرقية، وصولا الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وفوضت اللجنة المركزية جبريل الرجوب وروحي فتوح وعزام الاحمد بمواصلة العمل لإنضاج العملية الانتخابية وصولاً لإصدار المراسيم ذات العلاقة بأسرع وقت ممكن.

كما رحبت اللجنة المركزية بنتائج الاجتماعات التي جرت، مشددة على أهمية التوافق على اجراء الانتخابات العامة الفلسطينية كمدخل لانهاء الانقسام، وتوحيد الموقف الفلسطيني خاصة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها قضيتنا الوطنية.

جانب من انعقاد اللجنة المركزية