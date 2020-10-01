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اسعار الخضروات والفواكه في الاسواق الغزية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:15 - 01 أكتوبر 2020
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تقارير
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شهدت أسعار الخضروات والفواكه في السوق الغزية اليوم الجمعة، استقراراً ملحوظاً في الأسعار.

وترصد لكم وكالة فلسطين اليوم الإخبارية متوسط أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق الغزية.
 

أولًا: أسعار الخضروات:

البندورة: 1 ك = 3.5 – 4 شيكل

خيار: 1ك = 2.5 – 3 شيكل

خيار بلدي: 1ك = 4 شيكل

بصل: 4 ك = 10 شيكل

باذنجان (محاشي): 1ك = 1.5 شيكل

باذنجان (مقالي): 1ك = 1 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 3 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 5 شيكل

بطاطا: 5 ك = 10 شيكل

بطاطا حلوة: 6 -7 ك = 10 شيكل

بامية بلدية: 1 ك = 8 شيكل

ملوخية: 1ك = 2 – 2.5 شيكل

ثومة (وقية): 3 شيكل

1ك = 10 شيكل

لوبيا خضرا: 1ك = 6 شيكل

ليمون مصري أصفر: 1ك = 2.5 شيكل

ليمون بلدي أصفر: 1ك = 3 شيكل

ليمون أخضر: 1ك = 2 – 2.5 شيكل

كوسا: 1ك = 4 شيكل

و3 ك = 10 شيكل

جزر : 1ك = 2.5 شيكل

ملفوف أحمر (صغير) : 3 شيكل

ثانيًا: أسعار الفواكه:

عنب: 1ك = 6 شيكل

مانجا خضراء “كي”: 1ك = 4 شيكل

خوخ: 1ك = 5 – 6 شيكل

خوخ ملس: 1ك = 4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

سنطروزة: 1ك = 5 شيكل

جوافة: 1ك = 4 شيكل

و3 – 4 ك = 10 شيكل

موز: 1ك = 5 شيكل

تفاح: 3ك = 10 شيكل

 

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